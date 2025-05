Ein 18-jähriger Münchner hat am Dienstagmorgen mit einem gestohlenen, nicht zugelassenen Auto in Ramersdorf einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er gegen 5.30 Uhr von der Kölblstraße in die Melusinenstraße und kollidierte dort frontal mit dem Auto einer 55-jährigen Frau, die dabei leicht verletzt wurde. Sachschaden: mehrere Zehntausend Euro.