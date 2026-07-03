Nach der Bluttat mit einem Schwerverletzten vom Mittwochabend am Harras hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Deutschen, der wegen Rohheitsdelikten, Sachbeschädigung und Körperverletzung bereits polizeibekannt ist. Die Festnahme erfolgte am Donnerstag gegen Mittag, nähere Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt.