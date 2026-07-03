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Attacke am Harras17-Jähriger nach Angriff auf Jugendlichen festgenommen

Der Harras in Sendling.
Der Harras in Sendling. Corinna Guthknecht

Nach einer Auseinandersetzung am Harras soll der Tatverdächtige einen 16-Jährigen schwer verletzt haben.

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Nach der Bluttat mit einem Schwerverletzten vom Mittwochabend am Harras hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Deutschen, der wegen Rohheitsdelikten, Sachbeschädigung und Körperverletzung bereits polizeibekannt ist. Die Festnahme erfolgte am Donnerstag gegen Mittag, nähere Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt.

Am Mittwoch kam es in einem Schnellrestaurant am Harras zu einer Auseinandersetzung zwischen dem nun Tatverdächtigen und einem 16-jährigen Kontrahenten. Dabei erlitt der jüngere eine schwere Verletzung am Oberkörper. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Der Beschuldigte wurde am Freitag einem Richter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.

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