150 Jahre Rotes Kreuz in München:Kein Verwundeter wird liegen gelassen

150 Jahre Rotes Kreuz in München

Von Ekaterina Kel

An einem Frühlingstag im März versammelte ein Baumeister namens Reinhold Hirschberg in München 26 Männer. Einige waren Adlige, andere Feuerwehrleute oder Ärzte, jedoch keine Soldaten. Es war 1875, wenige Jahre zuvor hatte der Deutsch-Französische Krieg die europäische Landschaft und gleichermaßen das Leben vieler Menschen zerfurcht. So viele Tote und Verwundete waren zu beklagen.