Ein 14-jähriger Junge ist am Mittwoch in Neuperlach auf dem Heimweg von der Schule bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, wollte der Schüler die Heinrich-Wieland-Straße an der Fußgängerfurt überqueren. Die Fußgängerampel zeigte Grün. Gleichzeitig wollte ein 28-jähriger Münchner mit einem BMW X4 vom Karl-Marx-Ring in die Heinrich-Wieland-Straße einbiegen. Er hatte ebenfalls grünes Licht. Das Auto kollidierte mit dem Schüler, dieser ging zu Boden.

Glücklicherweise kam just in diesem Moment zufällig ein Fahrzeug der Feuerwehr vorbei. Die Feuerwehrleute, alle in Erster Hilfe ausgebildet, versorgten den Verletzten, bis Rettungsdienst und Kindernotarzt eintrafen. Der Junge kam mit einem Oberschenkelbruch und einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.

Der BMW-Fahrer war nach dem Unfall zunächst weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach wenigen Minuten allerdings kehrte er zurück und gab sich als Unfallfahrer zu erkennen. Ihn erwartet dennoch eine Anzeige wegen Unfallflucht.