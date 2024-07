Wenn jemand in diesem Alter davon spricht, sein Leben im „Telegramm-Stil“ referieren zu wollen, ist das in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen geht ja oft gehobenes Alter mit einem ebenfalls gehobenen Rede- und Erzählbedarf einher. Zum anderen könnte es durchaus interessant werden, wie Erwin Ruppert seine 102 Jahre in ein Telegramm packen will. Und zuletzt ist der Mann mit dem grauen Haar, der am 4. Juli kerzengerade in seinem Wohnzimmer steht und den Champagner seiner zukünftigen Bestatterin übernimmt, nicht mit Telegrammen unterwegs, sondern schreibt selbstverständlich Mails und surft im Internet.

Mit einer Netzrecherche, bei der Ruppert auf die Firma Münchner Pietät stieß, beginnt auch das besondere Verhältnis mit Monika Suder, die ihm nun gerade eine Flasche Schaumwein angereicht hat. Suder arbeitet für das Bestattungsunternehmen, der mit dem Firmennamen gebrandete Smart steht vor Rupperts Reihenhaus in Aubing, Slogan „Die ganz persönliche Art der Bestattung“. Nun, was soll man sagen: Wenn diese Dienste schon zu Lebzeiten dazugehören, ist das auch eine durchaus andere und persönliche Art, mit dem Tod umzugehen. Bis zur Bestattung dürfe es aber gerne noch eine Weile hin sein, da sind sich Suder und Ruppert einig. Und so stoßen sie an, auf ein langes Leben und darauf, dass es noch ein wenig länger wird. Wenn auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so abwechslungsreich bis turbulent und lebensgefährlich wie das schon Erlebte.

Ruppert beginnt sein Telegramm mit „in München geboren, in Schwabing am Josephsplatz aufgewachsen“. Jugend in München, dann kam der Krieg. Wenn man sich das Telegramm von diesem Herrn ansieht, nehmen die Jahre von 1939 bis 1945 einen immens großen Teil ein im Vergleich zu ihrer eigentlichen Dauer. Eingezogen noch als Teenager, ein Jahr Frankreich, drei Jahre Russland, drei Mal verwundet, „einmal schwer“. Eine Kopfverletzung, Granatsplitter hatten ihn erwischt. Seitdem ist seine linke Gesichtshälfte gelähmt. Und doch hatte er riesiges Glück, so wie er das erzählt. „Ich war Gebirgsjäger in einer Eliteeinheit und mit der im Kaukasus, bei Maikop in einem Kessel wurde ich verwundet.“ Die allermeisten Kameraden seien ums Leben gekommen. Aber er sei mit der Tante Ju ausgeflogen und im Krankenhaus wieder hergestellt worden.

Ruppert kam zurück nach München, räumte Kriegsschutt für Brotmarken und 1,50 Mark die Stunde weg, ging 1952 zur Versicherung „als Bearbeiter für Hagelschäden“. Weiter geht das Telegramm: 1956 geheiratet, 1958 selbständig gemacht als Industrievertreter für Heimtextilien. 1990 die erste Krebsdiagnose, dann ein Gehirntumor, zwei Bypässe, 2003 Tod der Ehefrau, keine Kinder, Gründung einer Stiftung zur Krebsforschung.

Von Geburt bis zur Gegenwart sind es vier Minuten, dominiert vom Krieg. Wobei der Mann grundfröhlich zu sein scheint, obwohl die Hauptstationen eher von Schrecken und Schmerz geprägt waren. Was lernt man von so einem Menschen? Etwa beim Rückblick auf die eigene Familie und die Frage, Kinder oder keine Kinder?

„Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatten wir kaum Geld, also haben wir gesagt: Kinder heben wir uns auf für später.“ Vor dem Später allerdings wurde ein Eingriff bei seiner Frau notwendig, der zur Folge hatte, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte. „Ich bin aber nicht traurig, dass ich keine habe.“ Alle mit Kindern, die er kenne, hätten nichts von ihren Kindern, sagt Ruppert. Inwiefern? „Dass sie für die Eltern da sind.“ Klingt im ersten Moment schwer nachvollziehbar, aber vielleicht ändert sich der Blick auf die jüngere Generation ja auch im höchsten Alter.

Detailansicht öffnen Haushälterin Angela Ostermeier, Erwin Ruppert und Monika Suder (von links). (Foto: Florian Peljak)

Ruppert hat eine hohe Stimme und eine ebenso hohe Bereitschaft zu lachen und zu lächeln. Suder sitzt ihm gegenüber, dazu ist noch Frau Obermeier da, ehemals nur Nachbarin, heute auch seine Pflegerin. Suder ist in zweierlei Hinsicht erfreut. Zum einen, weil sie dem alten Mann eine Freude gemacht hat. Und zum anderen, dass ihre Aktion auch noch in der Zeitung landen wird. Aber es ist ja auch besonders. Denn den Vorsorge-Vertrag, den Suder mit Ruppert geschlossen hat, also eine Art Beerdigungs-Zusage, hat der Jubilar mit 99 abgeschlossen, nach einer Internetrecherche zusammen mit Frau Obermeier. Ruppert, der frühere erfolgreiche Geschäftsmann, scheint noch immer ein Gefühl dafür zu haben, wann jemand einen guten Job macht. „Sie sind eine Geschäftsfrau, aber eine mit Herz“, sagt er. Es sei eines der wichtigsten Dinge im Leben, den oder die anderen zu verstehen. In dem Fall die Frau Suder den 102-Jährigen und seine Freude an einem Champagner samt Kuchen. Den bringt Suder seit der Vertragsunterzeichnung jedes Jahr vorbei. Wobei Champagner keinesfalls ganz selten ist bei Erwin Ruppert. Zuletzt war er im Sterne-Restaurant Atelier in München. Außerdem ist er ein Weinkenner.

Neben der Gesundheit sei das Zweitwichtigste im Leben die Herzensbildung. „Sein Gegenüber zu akzeptieren als Mensch.“ Ob einen Kunden oder die eigene Partnerin. Fragt man Erwin Ruppert nach seinen Zielen im Leben, antwortet er ohne zu zögern: „schmerzfrei zu sterben.“ Er sei zufrieden, wie sein Leben gelaufen ist, neugierig sei er nicht mehr auf Neues. Aber es gibt ja klar vereinbarte Ziele. Dass Frau Suder bis zum 105. Geburtstag jährlich vorbeikommt.