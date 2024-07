Von Philipp Crone

Wenn jemand in diesem Alter davon spricht, sein Leben im „Telegramm-Stil“ referieren zu wollen, ist das in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen geht ja oft gehobenes Alter mit einem ebenfalls gehobenen Rede- und Erzählbedarf einher. Zum anderen könnte es durchaus interessant werden, wie Erwin Ruppert seine 102 Jahre in ein Telegramm packen will. Und zuletzt ist der Mann mit dem grauen Haar, der am 4. Juli kerzengerade in seinem Wohnzimmer steht und den Champagner seiner zukünftigen Bestatterin übernimmt, nicht mit Telegrammen unterwegs, sondern schreibt selbstverständlich Mails und surft im Internet.