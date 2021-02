Von Susanne Hermanski

Die Idee, die Münchner an der Namenssuche für das Interimsgelände des Gasteig in Sendling zu beteiligen, stößt auf gewaltige Resonanz. Mehr als 1000 Einreichungen waren bis Freitagmorgen schon beim Kulturreferat eingegangen. Der mit insgesamt 5000 Euro dotierte Wettbewerb läuft noch bis Mittwoch, 17. Februar, um Mitternacht unter https://app.muenchen.de/name/. Gesucht sind zwei Namen: einer für das gesamte Areal, ein weiterer für die Philharmonie, die dort auf dem alten Stadtwerke-Gelände an der Isar, unterhalb der Baumkirchnerstraße, ebenfalls für einige Jahre residieren wird. Die meisten haben für beides Vorschläge eingereicht.

Ein paar wenige Zuschriften sind von Nicht-Münchnern eingegangen, die ebenfalls Namen ins Rennen schicken möchten. Sie wurden aufgefordert, im Team mit einem Münchner einzureichen. "Dem Stadtrat war wichtig, dass ein Münchner Quartier nicht ausschließlich von Auswärtigen benannt wird - auch wenn es treue Fans von Gasteig oder Philharmonie sind und hoffentlich bleiben", hieß es dazu aus dem Kulturreferat. Dass Erklärungen zu den Namensvorschlägen hinzugefügt werden, ist im Teilnahmeformular übrigens nicht vorgesehen. Die Namen sollten idealerweise selbsterklärend sein. Am 26. Februar wird eine Vorjury aus Kultur und Verwaltung tagen. Anfang März berät das Entscheidungsgremium, in dem auch Stadtratsmitglieder sitzen werden.