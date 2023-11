Rechtsextremismus früher und heute:Söder appelliert an Mut der Demokraten

Friedrich Fink, Nikolaus Hollweg, Max Schoberth, Rudolf Schraut. Die Namen stehen auf einer unscheinbaren Tafel an der Fassade der Residenz, neben der Feldherrnhalle. Am Donnerstag, 100 Jahre nach ihrem Tod, gedenkt die Spitze des Freistaats Bayern der vier Landespolizisten, die sich am 9. November 1923 zusammen mit Kollegen den Putschisten um Adolf Hitler in den Weg stellten und im Schusswechsel getötet wurden. Der Hitlerputsch ist eines jener Ereignisse, die den 9. November zu einem einzigartigen Tag in der deutschen Geschichte machen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) appelliert bei einer kleinen Gedenkfeier neben der Feldherrnhalle an Demokratinnen und Demokraten, "stark zu bleiben, mutig zu sein, sich nicht einschüchtern zu lassen". Man müsse sich Rechtsextremen entgegenstellen. "Mag die Radikalität auch zunehmen, wir können das abwehren, wenn wir zusammenstehen."

"Nie wieder" sei das Credo der Bundesrepublik, es sei "brüchiger geworden" in letzter Zeit. Nie wieder: Früher habe man das mit mehr Selbstgewissheit gesagt, in der Überzeugung, dass alle aus der Geschichte des Nationalsozialismus gelernt hätten und niemand etwas relativiere. Und heute? "Die Wahrheit ist", sagt Söder, "es passiert." Anfangs leise, dann immer lauter und aggressiver. Söder spricht die AfD an, deren Abgeordnete im Landtag mit Pöbeleien auffielen. Wer die Vergangenheit relativiere, "der hat was vor für die Zukunft", sagt Söder. "Lassen wir es nicht zu."

Für den Abend hat ein breites Bündnis vor der Feldherrnhalle zu einer Kundgebung gegen Hetze und Antisemitismus aufgerufen. In der Hauptsynagoge findet eine Gedenkfeier an die Pogromnacht 1938 und die Grundsteinlegung für das jüdische Zentrum vor 20 Jahren statt.

Ausgerechnet an diesem Jahrestag zog eine Touristengruppe aus den USA, kostümiert als Burschenschaftler und Freikorpsleute, zu historischen Orten und schwadronierte hörbar von "nationaler Befreiung". Die Gruppe fiel zunächst am Isartor auf, wo die temporäre Installation "Alles rief heil" an die Zerstörung der Demokratie erinnert. Vor der Feldherrnhalle stoppte die Polizei die Gruppe, Straftaten oder Anzeichen für rechtsextreme Gesinnung habe man jedoch nicht festgestellt, versichert die Polizei.