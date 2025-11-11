Zum Hauptinhalt springen

PolizeiFalschgeld in der 089-Bar: Zwei Männer festgenommen

Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die mit gefälschten 50-Euro-Scheinen in der 089-Bar bezahlen wollen.
Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die mit gefälschten 50-Euro-Scheinen in der 089-Bar bezahlen wollen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Mitarbeiter des Clubs halten die beiden Tatverdächtigen fest, als sie mit gefälschten 50-Euro-Scheinen bezahlen wollen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stößt die Polizei auf noch mehr Blüten.

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Münchner Nachtleben Falschgeld in Umlauf gebracht haben sollen. Die Beamten wurden in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht in die 089-Bar am Maximiliansplatz gerufen. Dort hatten Mitarbeiter die beiden Männer festgehalten, die mehrfach mit falschen 50-Euro-Scheinen bezahlt hatten.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten weiteres Falschgeld im Wert eines dreistelligen Betrags, außerdem eine größere Summe echtes Geld. Die Männer, 22 und 24 Jahre alt, wohnen beide im Landkreis Ingolstadt.

Die Wohnung des 24-Jährigen wurde ebenfalls durchsucht. Dabei fand sich weiteres Falschgeld, alles in 50-Euro-Scheinen, im vermeintlichen Wert eines mittleren vierstelligen Betrags. Die Scheine wurden sichergestellt. Auf die beiden Verdächtigen wartet ein Verfahren wegen Inverkehrbringens von Falschgeld.

