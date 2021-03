Die Polizei fahndet nach den Verursachern einer Serie von Brandstiftungen in Papiercontainern, die am Samstag zwischen 18.45 und 20.45 Uhr im Bereich Schwabing-West gemeldet und gelöscht wurden. Gegen 18.45 Uhr brannte eine Papiertonne in einem Hinterhof der Gernotstraße, wenige Minuten später ging ein Brandalarm aus der Schleißheimer Straße ein. Dort brannte eine Mülltonne im Hinterhof einer Gaststätte, das Feuer griff auf einen Baum über. Schließlich wurde gegen 20.30 Uhr auch aus der Conollystraße ein Mülltonnenbrand gemeldet. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere tausend Euro und fahndet bisher ohne Ergebnis. Hinweise unter Telefon 089/2910-0.