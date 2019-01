15. Januar 2019, 18:58 Uhr München heute Mülldetektive unterwegs / Schwarzfahrerin im Privatjet

Von Pia Ratzesberger

Wenn Sie in Laim wohnen, hat in den vergangenen Monaten womöglich ein Detektiv den Deckel ihrer Mülltonne hochgeklappt - und überprüft, ob Sie ihren Bioabfall auch richtig getrennt haben. Wenn Sie in einem anderen Stadtteil wohnen, könnte es sein, dass so ein Detektiv noch zu ihnen kommen wird.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe haben vier Mitarbeiter ausgesandt, um die Biotonnen zu kontrollieren. Denn in denen findet sich immer mehr, was nicht hineingehört, vor allem Plastik und Tüten aus vermeintlich abbaubarem Bioplastik. Das nämlich ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen abbaubar, und verrottet in den Kompostieranlagen nicht, die Abfallwirtschaftsbetriebe müssen die Tüten später wieder aussortieren - und verbrennen.

Im Kommunalreferat wird in diesem Jahr entschieden, ob es sich lohnt, auch in weitere Stadtteile Detektive zu schicken und man hat sich noch manch andere Maßnahme überlegt, um die Münchnerinnen und Münchner daran zu erinnern, besser mit ihrem Müll umzugehen

Das Wetter: Überwiegend trocken, nur zeitweise schaffen es ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken, maximal 6 Grad.

Hochstapler gibt sich als Polizist aus und erpresst Bordellbesitzer Vor Gericht zeigt sich: Der 65-Jährige hat eine Beziehung zu einer Dame im Laufhaus - die ihm aus Rache für eine Nacht mit einer anderen Prostituierten Geld entwendet haben soll. Zum Artikel

Frau landet mit Privatjet - und wird wegen Schwarzfahrens festgenommen Gegen die 25-Jährige lag ein Haftbefehl vor, bei der Passkontrolle flog sie auf. Zum Artikel

Ex-1860-Aufsichtsrat wegen gewalttätigen Übergriffs auf Kinder vor Gerich Einem Jungen soll Hamada Iraki eine Sprühdose ins Gesicht geschlagen haben, ein anderer sei so heftig zu Boden geworfen worden, dass sein Ellenbogen splitterte. Zum Artikel

