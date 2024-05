Wie viele Einwegbecher landen in München Tag für Tag im Müll? Um solche Fragen geht es an diesem Tag in der Grundschule an der Führichstraße in Ramersdorf. Das Müllmobil macht dort Station. Das interaktive Lernprojekt des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) und des Kindermuseums besucht seit 2019 Schüler und Schülerinnen von der dritten bis zur sechsten Klasse und bringt Kindern Mülltrennung und Wertstoffkreisläufe näher.