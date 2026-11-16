Um 14.02 Uhr ertönt ein Gong. Die Gespräche verstummen, die Gäste nehmen ihre Plätze ein. Eben noch haben sich im lichtdurchfluteten Foyer Männer in dunklen Anzügen begrüßt, Hände geschüttelt und kleine Gruppen gebildet. Jetzt richten sich die Blicke auf den Eingang. Die Fotografen und Kameraleute stehen bereit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird zur Eröffnung erwartet. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender Bundeskanzler den Münchner Standort des Triebwerksherstellers MTU Aero Engines besucht.

Der Anlass ist eine Investition von mehr als 100 Millionen Euro. An der Dachauer Straße hat das Unternehmen ein neues Entwicklungs- und Technologiezentrum errichtet, mehr als 20 000 Quadratmeter groß, mit Platz für rund 1000 Beschäftigte. Dort sollen künftig die Antriebe für Flugzeuge entwickelt werden, die erst in vielen Jahren abheben werden – sowohl für die zivile Luftfahrt als auch für eine neue Generation von Kampfflugzeugen.

Dass man bei MTU gerne in großen Zeiträumen denkt, zeigt sich schon im Eingangsbereich des Neubaus. Dort wurde ein Satz des französischen Schriftstellers und Piloten Antoine de Saint-Exupéry in den Boden eingelassen: „Unsere Aufgabe ist es nicht, die Zukunft vorherzusehen, sondern sie zu ermöglichen.“ MTU-Chef Johannes Bussmann zitiert ihn gleich zu Beginn seiner Begrüßung. Das neue Entwicklungszentrum sei eine Investition in die Zukunft des Unternehmens und ein klares Bekenntnis zum Standort München, zu Bayern und zu Deutschland.

MTU ist längst ein Weltkonzern mit 20 Standorten auf fünf Kontinenten. Seine Wurzeln aber liegen an der Dachauer Straße, wo heute mehr als 6000 Menschen arbeiten. Und dort will das Unternehmen weiter wachsen. Bis 2040 soll der Standort modernisiert und ausgebaut werden. Das neue Entwicklungszentrum ist ein wichtiger Baustein dieser Strategie.

Für die Luftfahrtindustrie sind die Aussichten nach Bussmanns Darstellung glänzend. In den kommenden Jahrzehnten werde sich die Zahl der Flugzeuge weltweit mehr als verdoppeln. Zehntausende neue Maschinen würden benötigt, vor allem für Kurz- und Mittelstrecken. MTU will möglichst viele davon mit seinen Triebwerkstechnologien ausstatten. Zugleich müsse die Luftfahrt emissionsärmer werden. Geforscht wird deshalb unter anderem an sparsameren Flugzeugtriebwerken und an Wasserstofftechnologien.

Markus Söder (CSU) sieht darin vor allem eines: eine Bestätigung seiner bayerischen Technologiepolitik. Der Ministerpräsident ist sichtlich in seinem Element. „Fliegen ist wieder in“, verkündet er und erinnert an Zeiten, in denen Kurzstreckenflüge politisch verpönt waren. Dass stattdessen alle mit der Bahn fahren sollten, hält er offenkundig für keine besonders überzeugende Idee. „Fliegen ist in jedem Fall pünktlicher als die Bahn“, sagt er.

Ob er zu lange in Star-Wars-Bettwäsche geschlafen habe, sei gefragt worden

Dann holt Söder zu einem ausführlichen Lob des Freistaats aus. Er erinnert an Franz Josef Strauß, der einst die Luft- und Raumfahrtindustrie in Bayern vorangetrieben habe, und an seine eigene Hightech-Agenda, in die inzwischen fast sieben Milliarden Euro geflossen seien. Bayern verfüge über die beiden besten Universitäten der Europäischen Union, dazu kämen erfolgreiche Start-ups und internationale Technologiekonzerne. Schon früh habe er auf die Raumfahrt gesetzt, erzählt Söder, wofür er damals belächelt worden sei. Ob er zu lange in Star-Wars-Bettwäsche geschlafen habe, sei gefragt worden. Was, wie er nun einräumt, durchaus zutreffe.

Nach diesem „intensiven bayerischen Werbeblock“ möchte Friedrich Merz eine kleine nordrhein-westfälische Bemerkung hinzufügen. MTU-Chef Bussmann stamme schließlich aus dem Münsterland und habe an der RWTH Aachen studiert. Die Voraussetzungen für seine Karriere in München habe er also in Nordrhein-Westfalen erworben. So viel föderaler Wettbewerb muss sein.

In der Sache allerdings sind sich die beiden Politiker weitgehend einig. Merz bezeichnet die Luft- und Raumfahrt als strategische Schlüsselindustrie, die allein in Deutschland rund 380 000 Arbeitsplätze sichere. Die Bundesregierung habe die Branche in diesem Jahr bei Steuern und Abgaben um rund 500 Millionen Euro entlastet und fördere die Entwicklung neuer Technologien. Denn Forschung und Innovation seien entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Deutschland sollte Zukunftstechnologien entwickeln, fordert der MTU-Chef

Bei MTU verbindet man mit dem Besuch des Kanzlers allerdings auch konkrete Erwartungen. Deutschland müsse Zukunftstechnologien selbst entwickeln, statt sie zu importieren, fordert Bussmann. Gerade bei militärischen Antrieben müsse die deutsche Industrie auch künftig eine maßgebliche Rolle spielen. Söder verspricht Unterstützung und stellt weitere gemeinsame Projekte in Aussicht. Merz betont die Bedeutung der Luftfahrtindustrie für Europas Sicherheit und technologische Souveränität, bleibt bei konkreten Zusagen für neue militärische Entwicklungsprogramme aber zurückhaltend.

Merz selbst ist begeisterter Pilot und bereits in einem Eurofighter mitgeflogen. Er schwärmt von der ungeheuren Kraft der Triebwerke und der Ingenieurskunst, die dahintersteckt. Zum Schluss zitiert er Leonardo da Vinci: Wer einmal geflogen sei, werde fortan auf Erden wandeln, den Blick aber stets zum Himmel richten. Für die Ingenieurinnen und Ingenieure von MTU dürfte das eine durchaus passende Aufforderung sein.