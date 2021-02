Peter Raue, Anwalt und Kunstförderer, wird an diesem Donnerstag 80 Jahre alt. Aufgewachsen ist er in München.

Von Susanne Hermanski

Als es bei der geplanten Sanierung des Gasteigs zu Komplikationen mit den ursprünglichen Architekten kam, trat Peter Raue auf den Plan. Jener Mäzen und Anwalt, den in Deutschlands Kulturszene jeder kennt - und ganz als Berliner abgespeichert hat. Dass Raue, der eloquente Weltmann mit freundlicher Fliege unterm Kinn und dem Beinamen "Mr. MoMa" auch einiges mit München zu tun hat, war nur wenigen bewusst. Doch ist er hier geboren und aufgewachsen, und er fühlt sich seiner Heimatstadt nach wie vor verbunden. Auch wenn sich in seine Kindheitserinnerungen gemischte Gefühle winden.

Erst im Alter von 35 Jahren erfuhr er, dass sein Vater nicht sein leiblicher Vater war: Carl F. Raue, einer der drei Architekten des Gasteig. Zur SZ sagte Peter Raue einmal, das Verhältnis zu dem Mann, der ihm jede Anerkennung verweigert habe, sei "kompliziert" gewesen. Seine Mutter war es, die ihn früh den schönen Künsten nahe brachte. "Beethoven war meine musikalische Initialzündung. Ich war wohl zwölf, vielleicht dreizehn Jahre alt, als meine Mutter mir erklärte, ich dürfe in Pullach mit ihr ins Jesuitenkolleg gehen, eine gewisse Elly Ney, die ,größte Pianistin aller Zeiten', spiele dort." Dass Ney Auftrittsverbot hatte wegen ihrer Rolle in der NS-Zeit, hatte Raue erst im Erwachsenenalter erfahren. Er setzt sich schon lange für die Rückgabe von NS-Raubkunst ein. Aber "Kultur war für mich eine Insel der Seligkeit. Ich hatte es zu Hause ja nicht ganz einfach", sagt Raue.

Er wollte zunächst Schauspieler werden. "Dieses Theater ist eine krankhafte Leidenschaft von mir." Bereits mit 14 Jahren habe ihm seine Mutter ein Theaterabonnement in München geschenkt. Mit der eigenen Schauspielerei wird es aber nichts, also entscheidet sich der junge Mann für ein Jurastudium in Berlin, das damals noch längst nicht Hauptstadt war.

Im Sommer 1961 zieht er um, da ließ Ulbricht gerade die Mauer errichten. "Da musst du einfach hin, hab ich mir gesagt. Man kann dieses Berlin doch nicht alleine lassen", gab Raue jüngst der Deutschen Presseagentur zu Protokoll. Ein Opfer sei dieser Umzug jedoch nicht gewesen, "Berlin hat sich sehr schnell als Stadt meines Lebens erwiesen". Zu einer der Heldentaten des Peter Raue, die bis weit über Berlin und München hinaus von sich reden machten, gilt jener Coup, der ihm seinen Spitznamen bescherte: 2004 holte er gut 200 Kunstwerke aus dem New Yorker Museum of Modern Art (kurz MoMa) nach Berlin, in die Nationalgalerie. 1,2 Millionen Menschen standen dafür Schlange. Was Raue für München mit der Befriedung des Architektenstreits getan hat, lässt sich in Zahlen so gewiss nicht sagen. Nur eines: Am Donnerstag wird Raue 80 Jahre alt.