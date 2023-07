Von Susi Wimmer

"Ich träume davon, eines Tages Präsident meines Landes zu sein", erklärt Ruddy B., in der Dominikanischen Republik auch als Schönheitskönig "Mister Supranational" bekannt. Seinen Träumen wird der 29-Jährige vorerst wohl im Knast nachhängen müssen: Denn er soll seinem Münchner On-Off-Partner einiges vorgelogen haben, um an sein Geld zu kommen. So sieht es das Amtsgericht: Wegen Betrugs verurteilte das Schöffengericht Ruddy B. zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Und im Prozess klang durch: Es gibt noch weitere Geschädigte.