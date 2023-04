Das Gerichtsgebäude für das Amtsgericht in der Nymphenburger Straße: Der Anzug saß dem Angeklagten wie angegossen.

Von Susi Wimmer

Zweifelsohne, da sitzt ein Bild von einem Mann. Man darf das so konstatieren, denn Ruddy B. wurde offiziell vor gut einem Jahr in der Dominikanischen Republik zum "Mister Supranational" gekürt. Wenige Monate später saß der 29-Jährige im unwirtlichen deutschen Knast. Ruddy B. soll seinen Münchner Lebenspartner, wobei das mit der Partnerschaft auch noch nicht so ganz klar wurde, unter immer neuen Vorwänden um 230 000 Euro betrogen haben.