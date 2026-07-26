Eine mordlüsterne Herrscherin, ein lebensmüder Vogelfänger, ein zutiefst chauvinistischer, frauenfeindlicher Männerbund mit abstrusen Aufnahmeriten: Die Gestalten aus Mozarts „Zauberflöte“ würde man seinen Kindern ungern zur Gesellschaft geben. Und doch gilt es als Ritterschlag für Knabenchöre, wenn ihre Zöglinge Soli in der Oper singen dürfen. Mitglieder des 2014 gegründeten Münchner Knabenchors (MKC) reisen dafür in die ganze Welt. Doch das Team um den Chorleiter Ralf Ludewig wollte es einmal anders machen und holte die „Zauberflöte“ zu den Knaben.
Mozarts „Zauberflöte“ mit jungen SängernEine buchstäbliche Bilderbuchinszenierung
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Der Münchner Knabenchor führt Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ im Fat Cat auf. Und zeigt, dass er sich in wenigen Jahren durch musikalische Exzellenz etabliert hat.
Kritik von Paul Schäufele
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