Eine mordlüsterne Herrscherin, ein lebensmüder Vogelfänger, ein zutiefst chauvinistischer, frauenfeindlicher Männerbund mit abstrusen Aufnahmeriten: Die Gestalten aus Mozarts „Zauberflöte“ würde man seinen Kindern ungern zur Gesellschaft geben. Und doch gilt es als Ritterschlag für Knabenchöre, wenn ihre Zöglinge Soli in der Oper singen dürfen. Mitglieder des 2014 gegründeten Münchner Knabenchors (MKC) reisen dafür in die ganze Welt. Doch das Team um den Chorleiter Ralf Ludewig wollte es einmal anders machen und holte die „Zauberflöte“ zu den Knaben.