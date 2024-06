Von Egbert Tholl, Augsburg

Irgendwo im Raum, im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg, ist ein Ton wie von einer verschämten Drehorgel. Über diesen Ton erhebt sich die Stimme von Charly Hübner, ein Melodram, eine Erzählung, nein, eine Beschwörung. In dem Loch da drin, in der Dead Row, im Todestrakt, die Wände stinken, ein feuchter Hauch umweht den, der da seine Unschuld beteuert. Und auch behauptet, er habe keine Angst zu sterben. Dann schiebt sich die Musik rein, Hübner beginnt zu singen, „The Mercy Seat“ von Nick Cave.