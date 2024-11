Die jungen Darsteller im Prinzregententheater in München sind eine Freude, sie retten an der Theaterakademie das unsinnige Musical „Mozart!“.

Kritik von Egbert Tholl

Die Welt des Musicals ist voller Eigenheiten. Geht man zu „Mozart!“ ins Prinzregententheater, also zu einer Produktion der Bayerischen Theaterakademie, liest man draußen auf den Fahnen am Portal etwas von „Originalproduktion der Vereinigten Bühnen Wien“. Im Programmheft grüßen deren Leiter, was auf eine falsche Fährte führen könnte. Nein, man sieht hier nicht eine Neuauflage der Inszenierung, die 1999 in Wien herauskam und damit älter wäre als alle, die hier auf der Bühne stehen. Man sieht eine Neuinszenierung durch Andreas Gergen, ausgestattet von Stephan Prattes (Bühne, erinnert ans Globe Theatre), Conny Lüders (Kostüme, die nicht viel Stoff brauchen) und Benjamin Schmidt (Licht, schön).