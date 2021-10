Das Augsburger Mozartfest feiert in diesem Jahr in neun Konzerten die musikalische Vielfalt Europas und die enge Verbindung des Kontinents zum "Wunder Mozart". Genau genommen wuchs Wolfgang Amadeus Mozart nicht nur in Salzburg, sondern durch seine vielen Konzertreisen von Kindesbeinen an in ganz Europa auf. An seinen Aufenthalt in Prag erinnern beispielsweise die Sopranistin Mari Eriksmoen und das Collegium 1704. Andere Gäste des Festivals, das vom 15.bis 29. Oktober stattfindet, sind u.a. Harriet Krijgh mit Baiba und Lauma Skride (Niederlande, Lettland), Alexandre Tharaud (Frankreich), Roberta Mameli (Italien), Ian Bostridge (England), das Hagen Quartett (Österreich) oder die Akademie für Alte Musik Berlin.

Inspiriert vom Europagedanken hat sich das Mozartbüro der Stadt auf die Reise gemacht, die Festivalmusiker besucht und in Paris, London, Prag und Litomyšl, Mailand, Berlin und Augsburg sechs Filmporträts gedreht. Diese stehen zur Einstimmung bereits auf der Webseite mozartstadt.de.

Infos: www.mozartstadt.de