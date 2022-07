Von drei etwa Gleichaltrigen ist ein 16-Jähriger im Münchner Stadtteil Neuperlach zunächst bedroht, dann getreten und ausgeraubt worden. Zwei der 13 bis 16 Jahre alten Täter werden als "südländisch" beschrieben, einer hatte rote Haare. Die Attacke ereignete sich laut Polizei am Mittwoch zwischen 15.45 und 16.15 Uhr im Bereich der U-Bahn-Station Quiddestraße. Den 16-jährigen hatte bereits in der U-Bahn ein unbekannter Täter angepöbelt. An der Oberfläche kamen zwei weitere unbekannte männliche Personen auf den Jugendlichen zu, als dieser sein Fahrrad aufsperrte. Die drei Angreifer zwangen den Jugendlichen, sich hinzuknien. Dann wurde er mit den Füßen gegen den Oberkörper getreten. Im Anschluss entwendete der Unbekannte aus der U-Bahn das "Cube"-Mountainbike des 16-Jährigen.