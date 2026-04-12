Einen Formel-1-Rennwagen in Aktion sieht man in München auch nicht alle Tage. Überhaupt gastierte die Rennserie im Autoland Deutschland zuletzt 2019 auf dem Hockenheimring und 2020 auf dem Nürburgring; in München war 2011 und 2012 immerhin die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft zu Gast, man kurvte bei dem Show-Event spektakulär auf engstem Raum durchs Olympiastadion. Insofern ist das schon besonders: Nicht nur, dass bald die offizielle Formel-1-Ausstellung in München gastieren wird (ab 20. Mai in der Paketposthalle), bei einem Autotag der Sonderklasse am 9. Mai werden auch zwei BMW-Sauber-Rennwagen in München-Freimann zu sehen sein, einer davon wird seinen V8-Motor aufheulen lassen.

Anlass ist der Saisonauftakt und die Feier des fünfjährigen Bestehens der Motorworld, dem automobilen Erlebniszentrum der Stadt. Beim „Motortreff“ werden Fans von Supercars, Rennwägen, Oldtimern und Youngtimern allerhand geboten bekommen, und längst nicht nur DJ-Party, Drinks, Snacks, Rennwagen-Simulator und Carrera-Bahnen: Veranstaltungsleiter Fabian Böhm rechnet mit 2000 bis 4000 Fahrzeugen.

Und das sind nicht irgendwelche Gebrauchten, sondern wertvolle Sammlerstücke. Wie wertvoll? Fabian Böhm, der gerade Sondermodelle engagiert wie ein Musikfestival-Veranstalter Rockstars, gibt Beispiele: Ein Mercedes 710 SSK, ein Oldtimer-Rennwagen, habe einen Marktwert von etwa sieben Millionen Euro. Zwei Ferrari Enzo seien zu sehen, da wurde in den USA jüngst einer für 16 Millionen versteigert.

Und dann sind da noch die Sauber-Rennwagen, schwer zu taxieren, bei Formel-1-Gefährten hänge der Preis von den Erfolgen und dem Fahrer ab. In diesem Fall kam das Sauber Team in der Saison 2007 auf den zweiten Platz der Konstrukteurswertung (nach der Disqualifikation von McLaren-Mercedes aufgrund der Spionageaffäre), die Fahrer waren Nick Heidfeld, Robert Kubica und dessen Einspringer Sebastian Vettel.

Ein BMW der schnellsten Sorte: Der Sauber-Formel-1-Rennwagen wird beim „Motortreff“ in Aktion zu erleben sein. Motorworld

Wer das Formel-1-Gefährt beim „Motortreff“ steuert, ist noch nicht raus. Ex-Formel-1-Fahrer Christian Danner, der vorgesehen war, ist nun doch verhindert, aber es werde jemand sein, sagt Böhm, der den Wagen bewegen kann. Was beruhigend klingt, auch wenn bei der Fahrt durch die einstige Lokhalle und übers Gelände des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes kein Spitzentempo von 300 km/h erreicht werden wird, sondern eher 15.

Aber um Speed geht es hier gar nicht, sondern mehr um mobile Träume. Die Faszination für besonders schöne, schnelle und teure Autos ist längst nicht mehr nur etwas für die Generation Midlife-Crises, sondern auch für die Jungen. Dabei ist diese Leidenschaft durchaus ambivalent: Eigentlich will die Gen Z die Umwelt schützen und lehnt Besitz und Protzerei ab, andererseits stehen limitierte 500-PS-Boliden für Erfolg und Lifestyle. Und deswegen feiert man Hubraum-geile Influencer auf Tiktok, schaut den stylischen Formel-1-Film mit Brad Pitt oder die „Fast & Furious“-Reihe, liefert sich Asphaltduelle in Videospielen wie „Need For Speed“ oder jagt nach Luxuskarossen beim Car Spotting auf der Maximiliansstraße.

Schnell und teuer sind viele Luxusautos, die in der Motoworld ausgestellt sind. Motorworld

Leichter wird man beim „Motortreff“ fündig. Denn bei dem Event wird zur Schau gestellt, was sonst in geheizten Garagen und geheimen Hallen gehortet wird. Zum Beispiel ein Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. Das ist nicht das Original aus dem James-Bond-Film, aber einer von nur 25 Nachbauten mit allen Film-Gadgets wie drehbaren Nummernschildern, Rauchmaschine und Maschinen-Gewehr (eine Attrappe). Die in der Motorworld eingemieteten Luxusauto-Händler und -Verleiher zeigen ihre Schmuckstücke und organisieren für diesen Tag noch zusätzliche. Ein paar Marken gefällig: McLaren, Bugatti, Morgan, Brabus, Keyvany, Mazzanti, X-Bow, Manhart … Auch Hunderte Besucher bringen ihre Blech-Lieblinge mit und stellen sie dort aus, etwa beim „Show-Parking“ nach Nationen und Themen geordnet (Deutschland, USA, USA, Japan, Oldtimer, Supercars) im Parkhaus.

Für viele wird das Highlight sein, ihren eigenen Wagen bei der nächtlichen „Hallendurchfahrt“ durch die 180 Meter lange Lokhalle bei speziellen Lichteffekten und begleitet von kundigen Kommentaren der Moderatoren präsentieren zu dürfen. Wer ein ganz besonderes Stück zu haben glaubt, kann sich bei Event-Organisator Fabian Böhm melden (er nennt als Beispiel die Kategorie Ferrari F40) und bekommt vielleicht einen Spitzenparkplatz auf dem Rooftop (beste Selfie-Möglichkeit) oder sogar einen Slot nachmittags im Bühnenprogramm zugewiesen.

Für alle ohne vorzeigbares Auto muss die Sehnsucht aber kein Traum bleiben. Erstmals bietet die Motorworld zusammen mit Lisette Rosenkranz eine Auktion an. 35 Modelle werden von 10 Uhr an im Dampfdom ausgestellt und dann ab 17 Uhr auf der Hauptbühne versteigert. Die Preise für einen VW Käfer mit V8-Motor, Jaguar XJ, Alpha Spider, Mustang, Autobianchi oder Porsche Boxter sollen etwa bei einer Obergrenze bis 50 000 Euro liegen und damit in einem Rahmen, „der einen vergleichsweise niedrigschwelligen Zugang zur Welt der automobilen Leidenschaft ermöglicht“.

„Motortreff: Fünf Jahre Motorworld“, Samstag, 9. Mai, Start 10 Uhr, Auktion 17 Uhr, Hallendurchfahrt 20 Uhr, Jubiläumsparty 21 Uhr, www.motorworld.de