Ein 51-jähriger Münchner ist am Samstag um kurz nach 15 Uhr mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr gerutscht. Laut Mitteilung der Polizei wollte der Mann von Alling kommend auf die Bundesstraße 2 in Richtung München auffahren. Dabei stürzte er, das Motorrad rutschte gegen den Wagen eines ebenfalls 51-jährigen Münchners. Glücklicherweise ging die Sache glimpflich ab: Der Motorradfahrer erlitt eine Schürfwunde am rechten Bein, konnte die Unfallstelle aber nach kurzer ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst selbst verlassen. An seiner Maschine wurde die rechte Seite verkratzt. Der Pkw wurde an der Front beschädigt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro.