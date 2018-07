27. Juli 2018, 18:54 Uhr Motiv Eifersucht Trio muss lebenslang in Haft wegen Mordes

Die drei Männer, die im Mai 2017 ihren irakischen Landsmann in seiner Wohnung in Fürstenried erschossen haben, müssen lebenslang ins Gefängnis. In ihrem Urteil vom Freitag stellte die zweite Schwurgerichtskammer des Landgerichts München I zudem die besondere Schwere der Tat fest und verurteilte die zwei Brüder sowie ihren Neffen nicht nur wegen gemeinschaftlichen Mordes, sondern auch wegen gemeinschaftlicher, besonders schwerer Brandstiftung. Nach der Tat waren sie noch einmal in die Wohnung ihres Opfers zurückgekehrt und hatten Feuer gelegt. Die Ehefrau eines der Täter soll ein Verhältnis mit dem Opfer gehabt haben, für die Staatsanwaltschaft war demnach das Motiv klar: Eifersucht. Ein Gutachter hatte während des Prozesses die Tatausführung als "geplant, abgesprochen, zielgerichtet mit einem stringenten Handlungsstrang" bezeichnet und die drei Angeklagten für durchschnittlich intelligent befunden - und für schuldfähig. Weil die Richter eine besondere Schwere der Schuld feststellten, haben die drei Täter erstmals nach 18 Jahren im Gefängnis die Möglichkeit, eine Freilassung prüfen zu lassen.