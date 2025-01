20 Jahre Moshammer-Mord:Als München seinen Paradiesvogel verlor

Langsam, in Schrittgeschwindigkeit, fährt der schwarze Rolls-Royce, Modell „Silver Seraph“, durch das Münchner Bahnhofsviertel – als sei der Fahrer ein Jäger, auf der Pirsch. Gelegentlich hält dieser an und spricht aus dem offenen Fenster junge Männer an. Schließlich steigt einer ein und fährt mit nach Grünwald. Wenige Stunden später ist der Besitzer des Rolls-Royce, ist Rudolph Moshammer tot.

Der Tod des Modeschöpfers, Maximilianstraßen-Paradiesvogels, Society-Ranschmeißers Moshammer am 14. Januar 2005, also vor 20 Jahren, markiert den Anfang einer Veränderung – weg von der Münchner Society, der Schickeria, wie die Journalisten Marie Waldburg und Michael Graeter sie in der Wirklichkeit, Regisseur Helmut Dietl in der „Kir Royal“-Fiktion beschrieben haben. Hin zur jetzigen, sogenannten Promi-Szene, die mittlerweile viele Mitglieder hat, die nicht dafür berühmt sind, dass sie etwa bekannte Schauspieler, reich oder von Stand sind. Sondern oft vor allem dafür, dass ihnen nichts peinlich ist.

Moshammer, „Mosi“, gehörte, wahrscheinlich ohne es zu wissen, beiden Welten an. Zum einen jener der Society, die ihn sich als irgendwie skurrilen, aber liebenswerten Hanswurst hielt. Zum anderen der neuen Welt, deren Bewohner mehr oder weniger ausschließlich von der Selbstinszenierung leben. Dazu gehörten bei ihm verschiedene Elemente: die wie festbetoniert wirkende Ludwig-II.-Perücke. Die schwarzen Lackschuhe. Und schließlich Daisy, die Yorkshire-Hündin, die, wenn sie starb, einfach durch die nächste Daisy ersetzt wurde – kein Haustier, sondern ein Accessoire, ein Requisit in dem Schauspiel, dessen einziger Darsteller Rudolph Moshammer war. Dazu gehörte auch, dass ihm im Lauf der Zeit immer weniger peinlich war, bis er schließlich, zusammen mit der Oktoberfest-Band „Münchner Zwietracht“, in einer Fantasie-Uniform auf der Bühne des ESC-Vorentscheids stand und mit allem ihm zur Verfügung stehenden Schwulst den Text „Teilt Freud und Leid“ mehr rezitierte als sang.

Homosexualität kam in diesem Image nicht vor. Allerdings: Ein offenes Geheimnis war es trotzdem in der Stadt, auch wenn kaum jemand tatsächlich wusste, wie Moshammer an seine Sexualpartner kam. Nach dem Mord jedenfalls erinnerten sich einige junge Männer in der Stadt, dass auch sie einmal nachts aus einem Rolls-Royce heraus angesprochen worden waren mit dem Angebot, sie nach Hause zu fahren. Ob sie den sexuellen Hintergrund erkannten, hängt mit dem jeweiligen Grad an Naivität zusammen.

Herisch A. jedenfalls, damals 25 Jahre alt, schien sich keine Illusionen zu machen über die Offerte. 2000 Euro sollen ihm versprochen worden sein für „sexuelle Dienstleistungen“ in der Villa in Grünwald, wie es in den offiziellen Stellungnahmen heißt. Zu solchen kam es wohl auch, danach aber zum Streit wegen der Bezahlung. Schließlich nahm Herisch A. ein Stromkabel, legte es mehrfach um Moshammers Hals und zog es zu. Als sein Kontrahent zu Boden ging, setzte er seinen Fuß auf dessen Brustkorb und zerrte so fest an dem Kabel, dass es riss.

Der Täter war schnell ermittelt – am Tatort fanden sich Sperma- und andere Spuren, und weil Herisch A. wegen anderer Taten schon einmal eine Speichelprobe abgegeben hatte, konnte die DNA ihm zugeordnet werden.

Die letzte Ruhe fand „Mosi“ auf dem Ostfriedhof neben seiner Mutter Else

Am 2. November 2005 begann am Landgericht München I der Prozess – der mehr als je zuvor die Trash-Komponente in Moshammers Leben, und jetzt auch im Tod, zum Vorschein brachte. Denn längst war es so, dass das Volk seine Stars nahbar haben wollte, als seinesgleichen. Das hatte bereits dazu geführt, dass Moshammer seine Boutique „Carnaval de Venise“ nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung öffnete – die Zahl der Menschen, die nur zum „Mosi-Gucken“ kamen, hatte überhandgenommen.

Im Prozess nun traten eine Menge schräger Gestalten auf, die sich auf den Schultern des Ermordeten ihre Viertelstunde Ruhm abholen wollten: Ein Mosi-Double, das dem Original allerdings nach der Meinung von Anwesenden überhaupt nicht ähnlich sah. Eine ehemalige Bekannte, deren Outfit die Presse als irgendwie Christbaum-artig beschrieb. Herisch A.s Freundin schlich sich verkleidet in den Zuschauerraum, was sie nicht hätte tun dürfen, denn sie stand auf der Zeugenliste, aber ein privater Fernsehsender zahlte ihr 1000 Euro dafür.

Am Ende stand, was niemand anders erwartet hatte: lebenslange Haft für Herisch A. Er saß 18 Jahre davon in Bayern ab und wurde schließlich 2023 auf eigenen Wunsch in sein Heimatland abgeschoben, den Irak. Dort arbeitet er, mittlerweile 45 Jahre alt, als Maler und kümmert sich um seine Mutter; so berichtet es sein damaliger Anwalt Adam Ahmed.

Moshammers Beerdigung am 22. Januar 2005 wurde mit geradezu ludovicianischem Pomp begangen. Alteingesessene Münchner meinten, einen solchen Auftrieb habe es zuletzt bei der Trauerprozession für Franz Josef Strauß gegeben. Auf dem Ostfriedhof fand er die letzte Ruhe neben seiner Mutter Else, der „Mama“, die 1993 gestorben war.

20 Jahre ist das alles jetzt her, der Prozess zeigte auch die dunklen Seiten des Rudolph Moshammer: Ehemalige Angestellte berichteten, er sei herrisch gewesen, tyrannisch sogar, jähzornig, cholerisch, rassistisch. Diese Charakterzüge sind heute weitgehend vergessen.

Geblieben ist hingegen sein Engagement für Obdachlose – eine Passion, die wohl vom Schicksal seines Vaters herrührt, der verarmt, von der Familie verlassen, dem Alkohol verfallen, ohne Zuhause starb. Jedes Jahr richtete Rudolph Moshammer zu Weihnachten ein Essen für Wohnungslose aus, jedes Jahr saß er am Heiligen Abend bis nach Mitternacht mit ihnen unter der Wittelsbacherbrücke zusammen. Aus seinem hinterlassenen Vermögen und dessen Erlösen werden bis heute einschlägige Projekte unterstützt, so die Stadtzeitung Biss.

Auch das war Rudolph Moshammer – eine schillernde Figur, eine skurrile Erscheinung, eine Inszenierung, ein Tyrann, ein fieser Kerl, aber eben in bestimmten Beziehungen auch ein großzügiger Menschenfreund. Als solcher konnte er nur zu seiner Zeit existieren: eine Zeit, in der die Society allmählich von den Promis abgelöst wurde. Moshammer gehörte zu beiden.