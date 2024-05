Der Verein der Freunde des Residenztheaters ehrt Moritz Treuenfels mit dem Kurt-Meisel-Preis 2024. Der Schauspieler ist seit der Spielzeit 2020/2021 Ensemblemitglied, aktuell ist er in sieben Inszenierungen zu sehen. Als „Toby Darling“ etwa im Erfolgsstück „Das Vermächtnis (The Inheritance)“, in „Andersens Erzählungen“ schlüpft er in die Identität des Dichters und Märchenerzählers, in „Maria Stuart“ ist er der Graf von Leicester.