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Moritz Renner Jazz Orchestra in der UnterfahrtGelungene Talentprobe

Lesezeit: 2 Min.

Der Posaunist Moritz Renner mit Band in der Unterfahrt.
Der Posaunist Moritz Renner mit Band in der Unterfahrt. Oliver Hochkeppel

Der Posaunist Moritz Renner kommt mit seinem Bruder Valentin zur Unterfahrt-„Summer Week“ – und überzeugt  als Bigband-Komponist und -Leader.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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Die Münchner Jazz-Fans wissen, was sie an den Gebrüdern Renner haben. Valentin, mit 28 der Ältere, wurde von 2019 an als Drummer bei der Jazzrausch Bigband, Alma Naidu oder Shuteen Erdenebaatar sowie mit dem eigenen Sextett auffällig. Der drei Jahre jüngere Moritz zog als schon mit 15 im Landesjugendjazzorchester spielender Posaunist bald nach. Gemeinsam räumten sie als Trio Renner seit drei Jahren wichtige Preise ab. Höchste Zeit also, dass ihnen die Unterfahrt nun eine „Jazz Summer Week“ mit fünf Konzerttagen am Stück freiräumte.

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