Mannsein bedeutet Verzweiflung, Überforderung und Wut. Bei Moritz Neumeier, dem Gewinner des Salzburger Stieres und des Deutschen Kleinkunstpreises, kann man darüber wenigstens herzlich lachen. So war sein Auftritt im Circus Krone.

Sitzt auf dem Trockner, aber nicht auf dem Trockenen: Moritz Neumeier ist sehr erfolgreich als Stand-up-Komiker.

Früher, sagt Moritz Neumeier, habe er sich in seinen Programmen mit großen gesellschaftlichen Themen befasst – was original nix gebracht habe. Außer der frustrierenden Erkenntnis, dass das mit der Wirksamkeit in den Disziplinen Kabarett/Comedy/Stand-up halt so eine Sache ist.