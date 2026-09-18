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Stand-up-Comedian Moritz Neumeier in MünchenBei ihm ist das Drama Männlichkeit zum Brüllen komisch

Lesezeit: 1 Min.

Sitzt auf dem Trockner, aber nicht auf dem Trockenen: Moritz Neumeier ist sehr erfolgreich als Stand-up-Komiker.
Sitzt auf dem Trockner, aber nicht auf dem Trockenen: Moritz Neumeier ist sehr erfolgreich als Stand-up-Komiker.
Foto: Daniel Dittus

Mannsein bedeutet Verzweiflung, Überforderung und Wut. Bei Moritz Neumeier, dem Gewinner des Salzburger Stieres und des Deutschen Kleinkunstpreises, kann man darüber wenigstens herzlich lachen. So war sein Auftritt im Circus Krone.

Kritik von Thomas Becker

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Früher, sagt Moritz Neumeier, habe er sich in seinen Programmen mit großen gesellschaftlichen Themen befasst – was original nix gebracht habe. Außer der frustrierenden Erkenntnis, dass das mit der Wirksamkeit in den Disziplinen Kabarett/Comedy/Stand-up halt so eine Sache ist.

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