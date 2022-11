Wie sieht zeitgenössisches Erzählen aus - ist das nicht viel anderes als "Populärer Realismus"? So lautet zumindest der Titel eines neuen Buchs des Münsteraner Literaturwissenschaftlers Moritz Baßler, und dass ihm so einiges missfällt, lässt auch der süffisante Untertitel ahnen: "Vom International Style gegenwärtigen Erzählens" (C.H. Beck). Ein Aufsatz aus dem Buch, "Der neue Midcult", hat im vergangenen Jahr bereits eine Debatte ausgelöst, die ein Nachmittag und Abend an der LMU nun nochmals befeuern soll. Am Mittwoch, 16. November, werden im "Literatur Saloon" des LMU-Philologicums von 14 Uhr an unter anderen der Lektor Martin Hielscher, die Germanistin Laura Schütz, die Autorin Slata Roschal, die Podcasterin Fabienne Imlinger und der Autor und Lektor Georg M. Oswald zu hören sein. Um 19 Uhr wird bei einer Podiumsdiskussion auch Baßler selbst Stellung nehmen.

"Populärer Realismus und unpopuläre Gedanken?", Mittwoch, 16. November, ab 14 Uhr, LMU-Bibliothek Philologicum, Ludwigstraße 25, Eintritt frei, Infos: germanistik.uni-muenchen.de