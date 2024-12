Deutschlands bekanntester Profiler:„Der Typus Hannibal Lecter ist selten“

Interview von Philipp Crone

Man könnte meinen, hier hat sich jemand ein Versteck gesucht. Deutschlands wohl bekanntester Profiler sitzt in einem unscheinbaren Büro in einem unscheinbaren Bürokomplex im Münchner Westen. Schreibtisch, Bildschirme, Bücher. Nirgendwo hängt eine dieser Wände, wie sie in Krimis von den Ermittlern oft aufgebaut werden. Mit Fotos, Zeitungsartikeln, Fäden. Braucht Alexander Horn, 51, auch gar nicht. Der Mann, der entscheidend zur Lösung etwa in Fällen wie dem des sogenannten Maskenmanns beitrug, einem pädophilen Mörder, der in den Neunzigerjahren in Schullandheime eingestiegen war und Dutzende Sexualdelikte und auch drei Morde beging. Oder dem Fall Mareike, einer 20 Jährigen, die im Jahr 2003 aus Waldmünchen verschwand. Horn leitet bei der Münchner Polizei den Bereich Operative Fall-Analyse und wirkt so, als würde er sich in seinem Versteck als möglichst durchschnittlicher Sachbearbeiter tarnen. Kein Wort über Privates an diesem Vormittag im November, dafür umso mehr über Verbrecher, ihre Spuren, wie Horn und sein Team ihnen auf die Spur kommen, den wohl kältesten Cold Case der Welt und warum der Beruf des Profilers entstanden ist.