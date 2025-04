Von Susi Wimmer

„Freundschaft, das ist wie Heimat“, sagte einst der Schriftsteller Kurt Tucholsky. Für Lilian B. muss diese Heimat allerdings ein Ausdruck des Terrors gewesen sein: Die 77-Jährige wurde in aller Öffentlichkeit von ihrer Freundin, der 90-jährigen Brigitte W., gedemütigt, zurechtgewiesen, geschlagen – und am Ende mutmaßlich getötet. Im Mordprozess gegen die betagte Frau vor dem Landgericht München I berichten seit Mitte April Zeugen von überschminkten blauen Flecken im Gesicht von Lilian B. oder von Schlägen mit dem Schlüsselbund. „Ich habe noch nie gesehen, dass eine alte Frau so bös’ und aggressiv ist“, sagt eine immer noch entsetzte Anwohnerin am zweiten Prozesstag.