14. September 2018, 18:57 Uhr Moosach Zwei Polit-Profis und der Neuling

Mechthilde Wittmann, Diana Stachowitz und Benjamin Adjei wollen in den Landtag einziehen

Von Wolfgang Görl

Kleine Geschenke halten den Wähler bei Laune, zumindest hoffen das die Politiker. Mechthilde Wittmann beispielsweise, die Kandidatin der CSU im Stimmkreis Moosach, sammelt an einem Samstagmorgen auf dem Rotkreuzplatz mit schwarzen, weißen und grünen Luftballons etliche Sympathiepunkte, allerdings bei Menschen, die noch lange nicht das Alter erreicht haben, in dem sie wählen dürfen. Am Abend zuvor hatte Grünen-Kandidat Benjamin Adjei am selben Ort Flyer verteilt, wobei sein Infostand unter anderem mit frischen Äpfeln bestückt war. Und die Sozialdemokratin Diana Stachowitz ...