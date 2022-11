Von Franz Kotteder

Ein stark alkoholisierter Fußgänger, der vermutlich auch noch unter Drogeneinfluss stand, wurde am Montagnachmittag zum Verkehrsrowdy. Gegen 16.25 Uhr lief er in Moosach auf der Triebstraße plötzlich vor einen Linienbus. Trotz der Vollbremsung des Fahrers prallte er gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs, die dabei zu Bruch ging. Durch den abrupten Stopp kamen im Bus zwei Frauen zu Fall, die eine, 42, erlitt eine Platzwunde und Prellungen, die andere, 66 Jahre alt, eine Schwellung am Hinterkopf. Der 36-jährige Fußgänger erlitt bei dem Aufprall ebenfalls eine Platzwunde und diverse Abschürfungen, was ihn aber nicht davon abhielt, in den Bus zu steigen und den 49-jährigen Busfahrer anzugreifen. Er beschimpfte ihn und verpasste ihm obendrein noch einen Faustschlag ins Gesicht.

Danach entfernte er sich vom Unfallort. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, verständigten umgehend die Polizei über den Notruf, und die herbeigeeilten Beamten konnten den Randalierer in Tatortnähe aufgreifen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 36-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er allerdings noch keine Ruhe gab. Er wehrte sich heftig gegen die ärztliche Untersuchung, griff Ärzte und die eingesetzten Polizeibeamten an. Einer davon erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und ist dienstunfähig. Nach der ersten Behandlung wurde er zur Blutentnahme gebracht, um den Alkoholisierungsgrad und möglichen weiteren Drogenmissbrauch festzustellen.

Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten, hinzu kommen noch Bedrohung, Widerstand und tätlicher Angriff.