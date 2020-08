Ein dreitägiges Intensiv-Fußballcamp bietet die Erlebnisfußballschule beim SC Amicitia München an der Dietrichstraße von Montag, 31. August, bis Mittwoch, 2. September, an. Vom freien Spiel über Fußball-Slalom und -Kegeln bis hin zu Wettbewerben ist so ziemlich alles geboten. Das genaue Programm findet sich unter www.sc-amicitia-muenchen.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. Anmeldung per E-Mail unter max423@web.de oder Telefon 30 53 54.