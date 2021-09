Wo kann man am besten die Oma entsorgen? Natürlich im Seniorenheim mit "netten Leuten ihres Alters". Doch Oma hat ganz andere Pläne und büxt nach Rom aus, wo sie endlich einmal den Papst treffen und eine Jugendsünde beichten will, und hinterlässt Panik und Chaos nicht nur bei ihrer ohnehin dauergestressten Tochter. In der Reihe "Film des Monats" zeigt das Alten- und Service-Zentrum (ASZ) am Montag, 6. September, die Komödie "Omamamia" (2012). In der Hauptrolle ist Marianne Sägebrecht zu sehen. Die Vorstellung beginnt um 14 Uhr in der Bibliothek oder der Cafeteria an der Gubestraße 5. Der Eintritt ist frei. Wegen der sich laufend ändernden Corona-Regeln kann es zu Einschränkungen oder ganzen Änderungen im Programm kommen. Infos und Anmeldung unter Telefon 14 00 24 23.