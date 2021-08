Melodien aus dem Süden und Opernarien sind am Donnerstag, 26. August, auf der Wiese vor dem Pelkovenschlössl, Moosacher St.-Martins-Platz 2, zu hören. Von 18 Uhr an wird Pianistin Myunghwa Wiede den Bariton Niklas Clarin begleiten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind erwünscht. Bei Regen entfällt das Konzert. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@pelkovenschloessl.de oder telefonisch unter der Nummer 143 38 18 21 möglich.