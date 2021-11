Wer in Moosach ein vielfältiges kulinarisches Angebot sucht, hat es in Kürze gar nicht weit. Denn am Mittwoch, 10. November, veranstaltet das Alten- und Service-Zentrum (ASZ) Moosach um 14 Uhr einen internationalen Café-Nachmittag, bei dem Angehörige unterschiedlicher Nationalitäten Süßspeisen auftischen wollen. Das Zusammenkommen findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Wir alle sind Moosach" des Bezirksausschusses Moosach, des Pelkovenschlössls sowie weiterer Moosacher Organisationen statt.

Von Montag, 8. November, bis Dienstag, 16. November, haben Moosacherinnen und Moosacher zudem die Möglichkeit, im Rahmen der Reihe mehrere Lesungen und Filmvorführungen zu besuchen. Beispielsweise wird am Dienstag, 16. November, um 19 Uhr die Festival-Organisation Kino Asyl im Pelkovenschlössl, Moosacher St.-Martins-Platz 2, den Film "Stronger than Fears" abspielen. Am Freitag, 12. November, wird Stadträtin Julia Schönfeld-Knor (SPD) zum Thema Erinnerungskultur in der Volkshochschule Moosach sprechen. Auch ein Gottesdienst wird am Sonntag, 14. November, in der Heilig-Geist-Kirche, Hugo-Troendle-Straße 53, abgehalten. Zu den Veranstaltungen sind Anmeldungen nötig. Weitere Informationen dazu sowie das gesamte Programm finden sich auf www.pelkovenschloessl.de.