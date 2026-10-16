Ein 46 Jahre alter Mann ist am Donnerstag erwischt worden, als er versuchte, in ein früher von ihm bewohntes Apartment einzubrechen. Eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses in Moosach hatte die Polizei gegen 14.10 Uhr verständigt, dass ein Mann auf einen Balkon im Erdgeschoss geklettert sei und dort versuche, die Balkontür aufzubohren. Eintreffende Zivilbeamte nahmen den Mann fest.

Bei den erkennungsdienstlichen Polizeimaßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 46-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag – wegen gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt in Laim. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, habe die Ehefrau wegen des eskalierenden Verhaltens ihres Mannes dessen Auszug sowie ein Kontaktverbot veranlasst. Außerdem sei sie wohl daran beteiligt gewesen, dass im Sommer das Mietverhältnis für eine zweite von dem Ehepaar genutzte Wohnung in Moosach beendet worden sei.

Nach Angaben der Polizei habe der 46-Jährige nach seinem Rauswurf keinen gemeldeten Wohnsitz mehr in München gehabt, deshalb sei der Haftbefehl ausgestellt worden. Mutmaßlich habe sich der 46-Jährige jedoch in der Moosacher Wohnung aufgehalten oder dort zumindest Sachen deponiert. Der Vermieter habe jedenfalls nach der Kündigung eine Räumungsklage eingereicht und die Türschlösser ausgetauscht. Warum sich der 46-Jährige nun gewaltsam Zutritt zu der Wohnung habe verschaffen wollen, gehört zu den Ermittlungen des für Eigentumsdelikte zuständigen Kommissariats 53.