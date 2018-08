14. August 2018, 17:22 Uhr Moosach Ein Hostel, mitten in der Wildnis

Jugendliche aus aller Welt schätzen "The Tent" im Kapuzinerhölzl als günstige Unterkunft. Wer will, kann sein Zelt mitbringen - oder im Schlafraum mit 200 Personen übernachten.

Reportage von Hannah Schuster, Moosach

"Das hier ist wie ein schwarzes Loch: Wer einmal hierher kommt, geht nie wieder weg", sagt Katarina. Sie sitzt mit einem Krimi auf einer kleinen Terrasse, bunte Blumen recken sich der Sonne entgegen. Gegenüber der jungen Slowenin sitzen drei gleichaltrige Franzosen, die mit ihren Handys beschäftigt sind, von irgendwo hört man das Klimpern eines Klaviers.

Ein kleiner Junge läuft an Katarina vorbei in Richtung einer Wiese. Darauf verteilt stehen im Schatten einiger Bäume mehrere kleine Zelte. Kaum zu glauben, aber das hier ist ein Hostel mitten in München, nur eine Viertelstunde vom Zentrum entfernt: das internationale Jugendübernachtungscamp "The Tent" im Kapuzinerhölzl.

Der Name kommt nicht von ungefähr: Gäste haben die Wahl, entweder ihr eigenes Zelt aufzuschlagen, oder eines der Gruppenzelte zu buchen. Dabei gibt es zwei Varianten; ein Gruppenzelt mit 100 Stockbetten, oder ein Zelt, in dem man mit Isomatten auf dem Boden schläft. "Ich dachte erst, die hätten sich verschrieben und meinten einen Schlafraum für 20 Leute, und nicht für 200 Menschen", erzählt Daniela aus Mexiko.

Auch wenn sie überrascht war - ihr gefällt das Konzept, denn so "lernt man schnell Leute kennen". Alle sprechen sich beim Vornamen an, man kommt sich schnell näher, wenn man dicht an dicht schläft. Dafür kostet die teuerste Übernachtung im Stockbett auch gerade mal 12,50 Euro, ein weiterer Pluspunkt für Daniela.

Die 24-Jährige sitzt mit den Cousins Sophie und Ryan aus den USA sowie mit Bini aus Israel auf Bierbänken in dem kleinen Biergarten. Ein Angestellter des Hostels hat sich vor einem großen Mülleimer niedergelassen und schält Kartoffeln für das Abendessen. Auch Olaf Schäfer hat als Student hier mitgearbeitet, bevor er dann seine "Karriere an den Nagel gehängt" hat, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Seit fast 20 Jahren leitet der einstmalige Vermessungsingenieur inzwischen das Camp zusammen mit Edith Németh. Ein Job, der ihn das ganze Jahr beschäftigt, auch wenn das "Tent" nur im Sommer geöffnet ist. "Im Winter arbeite ich fast mehr", sagt Schäfer. Dann ist er nämlich mit der Verwaltung, Nach- und Vorbereitungen, rechtlichen Angelegenheiten und Reparaturen beschäftigt.

Gegründet wurde das Camp 1972 im Hölzl zu den Olympischen Spielen, damit während der prestigeträchtigen Veranstaltung "die Tramper und Hippies aus dem Englischen Garten verschwinden", so Schäfer. Aber diese eigentlich einmalige Übernachtungsmöglichkeit kam so gut an, dass das "Tent" bis heute jedes Jahr von Ende Juni bis Anfang Oktober geöffnet hat.