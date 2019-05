31. Mai 2019, 21:54 Uhr Moosach Dramatischer Orgelklang

Mit einem dramatischen Programm ist Klemens Schnorr, ehemals in Freiburg als Professor für Orgelliteratur tätig, am Sonntag, 2. Juni, beim Moosacher Orgelsommer zu hören. Er wird auf der vielseitigen Goll-Orgel in der neuen Pfarrkirche Sankt Martin Gewitter- und Opernszenen unter anderem von Richard Wagner und Giacomo Meyerbeer spielen. Am Ende des Konzerts musiziert er zusammen mit Helene von Reichenberg im Duett. Beginn ist um 17 Uhr an der Leipziger Straße 11. Einlass ist eine halbe Stunde früher.