31. Mai 2019, 21:54 Uhr Moosach Die Nachbarn des Eggartens

Die Eggarten-Siedlung, eine hundertjährige Kleingartenkolonie, gehört seit 1996 nicht mehr zum Stadtbezirk Moosach. Dennoch wollen die Moosacher als Nachbarn bei deren Entwicklung mitreden. Mit dem Strukturkonzept, das die ganze Siedlung auf den Kopf stellen könnte, befasst sich der Bezirksausschuss in der Sitzung am Montag, 3. Juni. Außerdem geht es um den Beschlussentwurf des Kulturreferats zum Neubau eines Kultursaals am Moosacher Sankt-Martins-Platz und den Umbau des dortigen Hacklhauses. Getagt wird von 19.30 Uhr an im Gasthaus "Alter Wirt", Dachauer Straße 274. Die Bürgersprechstunde findet dieses Mal von 16.30 bis 17.30 Uhr im Café Borstei, Franz-Marc-Straße 9, statt.