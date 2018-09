13. September 2018, 22:18 Uhr Moosach Bestellt, aber nicht geliefert

An der Gerastraße fehlen zu Schulbeginn Tische und Stühle

In der Grundschule an der Gerastraße haben an den ersten beiden Tagen des Schuljahres Tische und Stühle gefehlt. Von den acht Klassen der Schule hatten vier zu Schulbeginn keine Möbel, sagte die Schulleiterin Barbara Hoffman auf Nachfrage. Es gab zwar noch welche in den Pavillons, in denen der Unterricht stattgefunden hatte, während die Schule bis vor Kurzem saniert wurde. Die seien aber erst auf den Vorschlag des Elternbeirats am Mittwoch als Übergangslösung in die Klassenzimmer gebracht worden, sagt Beiratsvorsitzender Ralf Böttcher. "Seitens der Stadt ist man nicht auf die Idee gekommen." Und das, obwohl man bereits seit einer Woche nachgefragt habe, weil die Möbel für den Schulbeginn fehlten. Die Stühle aus den Pavillons sind allerdings etwas zu groß für Grundschüler.

Die passenden Stühle sollen laut dem Referat für Bildung und Sport nun an diesem Freitag, 14. September, geliefert werden. Dem Referat zufolge waren die Möbel schon länger bestellt, es habe aber Verzögerungen bei der Lieferung gegeben. Die Tische aus den Pavillons, die laut Pressesprecher Ulrich Lobinger die passende Größe für Grundschüler haben, werden in den Herbstferien durch neue ersetzt. ebut