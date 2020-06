Der Trubel, die Enge im Raum, Menschen, die sich laut schwätzend vor einem Gemälde aufbauen, das man gerade betrachten will, Selbstinszenierer, Kost-nix-Wein-Absahner, umständliche Reden - Vernissagen können einem schwer auf die Nerven gehen. Doch nun, da die Ausstellungseröffnungen nicht stattfinden können, vermisst man sie irgendwie. Auch die Jahresausstellung des Kunstrefugiums eröffnet am Donnerstag, 18. Juni, im Kunsttreff Moosach, Donauwörther Straße 51, nicht auf die übliche Weise. Dort gibt es um 19 Uhr eine kostenlose und, wie es heißt, ungewöhnliche Führung durch die Ausstellung mit Susanne Decker, die einen Einblick gibt in das Schaffen der Vereinsmitglieder. Sie zeigen Arbeiten von Skulptur über Malerei bis zur Fotografie.

Um an dieser Vernissage-Alternative teilnehmen zu können, muss man sich im Kunsttreff anmelden per Mail an info@kunstrefugium.de oder telefonisch unter 015167/79 39 54. Bei größerem Andrang wird es eventuell mehrere (Vor-)Führungen hintereinander geben, und es werden mehrere Termine vergeben. Die Besucher tragen Masken und halten sich an die gültigen Abstandsregeln. Ansonsten ist die Schau bis Sonntag, 5. Juli, immer donnerstags bis sonntags von 15 bis 19 Uhr zugänglich.

Seit Juli 2019 gibt es den Kunsttreff in Moosach mittlerweile. Er hat dort ein neues Zuhause gefunden, nachdem die Künstlervereinigung Kunstrefugium e.V. nach fünf Jahren den Kunsttreff im Neuperlacher Quiddezentrum, einen Zwischennutzungs-Standort, hatte verlassen müssen. Nach dem kulturellen Shutdown tastet sich nun auch der Kunsttreff wieder in eine Art Alltag. Abgesehen von der Ausstellung gibt es dort am 27. Juni, 20 Uhr, "Geschichten von nebenan", eine Lesung mit Petra Herrmann, am 28. Juni, 16 Uhr, startet eine Graffiti-Aktion am Kunsttreff mit dem Künstlerkollektiv "Der blaue Vogel".

Näheres zum Programm unter www.kunsttreff-moosach.de.