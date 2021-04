Ein 75-Jähriger hat am Karsamstag eine 16-Jährige in einem Aufzug in Moosach sexuell belästigt. Während einer Fahrt unterhielten sich beide zunächst ganz normal, doch dann umarmte der Mann die Jugendliche. Als der Aufzug anhielt, stellte sich der Mann in die Lichtschranke, sodass weder der Lift weiterfahren noch die 16-Jährige den Aufzug verlassen konnte. Er versuchte, die 16-Jährige zu küssen und ihr Gesäß zu berühren, doch das Mädchen stieß den Mann von sich, woraufhin dieser flüchtete. Kurz darauf konnte die Polizei den 75-Jährigen ausfindig machen, er wurde wegen sexueller Nötigung angezeigt.