2011 erschien das Debütalbum "Deine Mutter", nur wenig später war man dann schon Gast in TV-Sendungen wie "Inas Nacht", "ttt" oder "Metropolis" und wurde Hausband vom "Vereinsheim Schwabing". Mit "Das rote Album" und "M.O.O.P.topia" verfestigte sich der Erfolg, man tourte mit Jan Delay, spielte auf den großen Festivals (und als von Anfang an gesellschaftspolitisch engagierte Band auch auf Großdemonstrationen, etwa im Hambacher Forst). Schon vor Corona aber war etwas die Luft raus, wegen einiger Umbesetzungen, aber auch, weil es die meisten Mitglieder von der Münchner Heimat aus in alle Winde zerstreut hatte und man nur noch im Studio und auf Tour zusammenkam.

Im vergangenen Jahr verließ dann Keno die Band, um sein Solo-Projekt anzuschieben, im Frühjahr ging dann auch Marcus Kesselbauer. Eigentlich das Aus für eine Band, wenn man ganz ohne Gründer dasteht. Doch die restlichen Jungs, vom von Anfang an das Bassdrum-Fundament legenden Lukas Roth (einst als Bustla auch bei Creme Fresh) über den 2012 dazugestoßenen Menzel Mutzke (der Bruder von Max und ein exzellenter Jazztrompeter) bis zu den gerade erst Angeheuerten wie dem Saxofonisten Julian Ritter, hatten zu viel Spaß an der Sache, um sie ad acta zu legen.

So hat man sich neu aufgestellt und legt gerade mit einer Warm-Up-Club-Tour vor der neuen Albumproduktion wieder los. Die wichtigste Neuerung: Man hat jetzt eine Frontfrau. Das ist die famose Älice, Hamburgerin mit polnischen und karibischen Wurzeln, bislang (unter ihrem bürgerlichen Namen Alice Martin) bekannt als eine Hälfte von Chefboss, Mitglied der spanischen All-Female-Band Ketekalles und für ihr Soloalbum "Zebra". Als singende Rapperin bringt sie Dancehall-Power mit. Dass damit die Wucht und Energie von Moop Mama eher noch zugenommen hat, kann man auf den Videos der ersten Singles "Bin Da" und "Bildet Banden" sehen. Damit müssen sich die meisten Fans vorerst behelfen, denn das Konzert im Ampere ist bereits ausverkauft.

Moop Mama & Älice, Di., 14. Nov., 20 Uhr, Ampere, Zellstr. 4, www.muffatwerk.de