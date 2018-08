6. August 2018, 18:53 Uhr Montmartre am Ostbahnhof Chantal weicht Amélie

Im September läuft "Fack ju Göhte" im Werk 7 wegen zu geringer Zuschauerzahlen aus - im Februar 2019 folgt "Die fabelhafte Welt der Amélie". Die Produktionsfirma Stage Entertainment möchte aus Fehlern lernen, damit das neue Musical mehr Erfolg hat

Von Christiane Lutz

Ein Café mit hübschen kleinen Tischchen, von irgendwo her schwebt Akkordeonmusik. Ja, so könnte es aussehen und klingen im Werk 7, wenn das Musical "Die fabelhafte Welt der Amélie" dort im Februar 2019 startet. So könnte es sich zumindest Simone Linhof vorstellen, sie ist Produzentin bei Stage Entertainment und hatte die Idee, "Amélie" als Nachfolger von "Fack ju Göhte" nach München ins Werk 7 zu holen.

Ein paar amerikanische Autoren und Komponisten haben aus dem sehr erfolgreichen Film von Jean-Pierre Jeunet 2015 eine Musicalversion gemacht, die erst in Los Angeles, dann 2017 am Broadway zu sehen war. Linhof sah die Produktion, weil sie das Thema spannend fand, war aber nicht ganz überzeugt. "Wir haben schnell gesehen, dass es sehr amerikanisch ist. Sowohl optisch, als auch von der Orchestrierung her. Das passt zu den USA, für uns muss es anders sein." Für die Münchner Version soll das Buch etwas umgeschrieben werden, das künstlerische Team (das noch nicht offiziell verkündet ist) wird einzelne Stücke des Broadway-Soundtracks (Komposition: Daniel Messé) nutzen, aber vor allem deren Orchestrierung verändern. Französischer soll es klingen, "das Akkordeon muss auf jeden Fall sein". Linhof steht zudem mit Yann Tiersen in Kontakt, der den Soundtrack zum Film geschrieben hat. Teile davon sollen ins Musical einfließen, aber eher als Untermalung der Szenen, als Atmosphärensetzer. "Eigentlich machen wir also ein neues Stück."

Für Stage Entertainment wird das Projekt kein ganz leichtes Unterfangen, wie die vergangenen Monate zeigten. Denn mit der clever inszenierten, unterhaltsamen Neukomposition "Fack ju Göhte" gelang es trotz derzeit steigender Besucherzahlen nicht, so viele Zuschauer anzulocken, dass die Produktion über die minimal anvisierte Laufzeit verlängert wird. Woran das lag, ist nicht ganz klar. Vermutlich eine Mischung aus falschem Marketing, zu wenig Sensibilität für den Standort, zu wenig Kooperationen mit Reiseanbietern und Ticket-Services. "Ich hab es mir einfacher vorgestellt", sagt Linhof, die auch "Fack ju Göhte" produziert hat. "In Hamburg und anderen Standorten können wir, wenn wir ein neues Stück platzieren, auf ganz andere Strukturen zurückgreifen. Das fällt uns da schon leichter als hier, wo wir mögliche Partner erst begeistern müssen." Bei "Amélie" möchte das Unternehmen manches anders machen. Ein wichtiger Schritt ist schon erreicht, seit Kurzem sind Karten für das Werk 7 auch über Münchenticket erhältlich. Das war bisher nicht möglich, da Stage Entertainment vertraglich ausschließlich an den Ticket-Riesen CTS-Eventim gebunden war. Künftig werden zwei Presse- und Marketingreferentinnen in München arbeiten, die Verhandlungen mit Reiseveranstaltern laufen ebenfalls. Denkbar, dass "Amélie" mehr Touristen ins Theater lockt, denn ihre Geschichte ist im Gegensatz zu "Göhte" über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Werksviertels möchte Stage Entertainment auch daran arbeiten, dass das Areal hinter dem Ostbahnhof bekannter wird. Bis heute wüssten etliche Münchner nicht, was das Werksviertel sei.

Im Herbst beginnt das Casting, am 14. Februar 2019 ist Premiere. Regie wird wie bei "Fack ju Göhte" wieder Christoph Drewitz führen. "Das, was wir bei Göhte angefangen haben, das immersive Theater, also das Reinspielen ins Publikum, das versuchen wir auch bei Amélie", sagt Linhof. Es soll, wie der Ort es vorgibt, wieder sehr selbstgemacht wirken, die Umbauarbeiten beginnen nach der letzten Göhte-Vorstellung am 9. September. Simone Linhof möchte aus dem Werk 7 langfristig ein Musicaltheater machen, das immer neue Stücke zeigt. "Anders als bei unseren herkömmlichen Produktionen wünschen wir uns für München was Jüngeres, was künstlerisch Anderes. Ein Haus für eine eigene Ästhetik, eine eigene Stimmung." Das brauche Geduld, und die hat sie.