Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof

Kritik von Lara Kipper

In der Verwechslungskomödie „Monsieur Pierre geht online“ entdeckt ein einsamer und verbitterter Witwer die Welt des Online-Datings. Er verliebt sich über das Internet, jedoch ausgerechnet unter der falschen Identität seines Schwiegerenkels in spe. Dass dies nicht ohne Komplikationen bleibt, zeigt die von Horst Johanning inszenierte Film-Adaption, die kürzlich Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof hatte.