Walnusseis also. Glaubt man Walter Orterer - und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun -, dann verdankt der Eierlikör seine kleine Renaissance dem Hang mancher Münchner Gastronomen zu dieser famosen Nachspeise, die mit ein paar Tropfen der sämig-süßen Flüssigkeit wohl noch einen Tick famoser wird. Vor allem ältere Frauen seien ganz verrückt danach, berichtet Orterer, der sich als Herrscher über 172 Getränkemärkte in Sachen Hoch-, Mittel- und Niedrigprozentigem nun wirklich auskennt.

"Der Eierlikör war in einer Nische", erklärt Weißschopf Orterer, "es gab nur zwei Anbieter: Verpoorten und Billigware für 4,95." Nun ist ein neuer Player auf dem Markt, der zwar noch teurer sei, aber: "Qualität setzt sich im Getränkemarkt durch. Spirituosen sind auch Status. Die Marke gewinnt." Und die hört auf den schönen Namen MyEier und hat sich ein Testimonial mitten aus der Zielgruppe gesichert: Monika Gruber.

Die Frühfünfzigerin, im jägergrünen Rock mit Brezn und Schmetterlingen drauf, sorgt nicht nur dafür, dass bei der Präsentation der goldgelben Leckerei im Wirtshaus in der Au sämtliche Yellow(sic!)-Press-Fotografen der Stadt angetreten sind, sondern legt auch gleich mit einer schönen Cliffhanger-Beichte los: Ihr erster Alkohol sei nicht etwa Bier gewesen, sondern - genau! - Eierlikör. Potzblitz! Nach frühkindlichem Resteschlecken aus Omas Stamperl ging es mit 15, 16 bei der katholischen Landjugend weiter ("Die erste Versuchung meiner Jugend"), ehe Likör dann out war, weil: Prosecco! Erst später, als die Freundinnen verheiratet und Thermomix-Besitzerinnen waren, begegnet sie ihm wieder, dem gelben Gaumengold. Schon der Vater sei Fan gewesen, erzählt sie. Eine Handbewegung habe gereicht, und Mama Gruber wusste: "Jetzt will er Eierlikör übers Eis."

Als Markenbotschafterin ist die Gruberin eine Wucht, preist die Qualität der Zutaten ("freilaufende Hühner! keine Zusatzstoffe!"), schwärmt von der "vanilligen Note", spricht von "einer fast erotischen Beziehung" und fragt: "Soll ich mal was ausschenken? Ich war 14 Jahre Kellnerin..." Das übernehmen dann andere, gereicht wird die Version Original sowie die Variante Schoko, im Waffelbecher.

Passt perfekt in die Produktpalette des Gruber'schen Online-Shops: Auf ihrer Homepage bietet sie einen Prosecco namens "Die Lage ist besäufniserregend" an sowie Espresso-Krügerl "Der kleine Muc" - beides ausverkauft. Gut, dass immerhin die Champagner-Krügerl "Tussi" (24,90 Euro) noch zu haben sind, ebenso wie "Monis Schreikissen", die CD von Kumpel Roland Hefter, die Einkaufstaschen "Mama", "Amore" und "Ciao" (je 89,90 Euro) sowie die T-Shirt-mit-Spruch-Reihe. Ein Beispiel? "Grün ist nicht tragbar". Oder das Modell Chamäleon: "Alles, nur nicht grün!" Ausverkauft dagegen das Shirt mit dem Aufdruck: "Wer hinter meinem Rücken schlecht über mich redet, befindet sich in einer guten Position, um mich am Arsch zu lecken!" Muss man aber nah ran, um das lesen zu können.

Vielleicht ganz gut, dass es hier im Wirtshaus nur um Likör geht. Der mundet den Gästen offenbar, einer meint nach einem Waffelbecher Schoko allerdings: "Das war jetzt aber Baileys, oder?"