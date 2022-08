Selbstverwirklichung - zu einem hohen Preis: Die Ausstellung "Frei leben!" über "Die Frauen der Boheme 1890-1920" in der Münchner Monacensia zeigt, wie unterschiedlich die Bedingungen des Boheme-Lebens für Frauen und Männer waren. Hier Emmy Hennings 1918 in Ascona.

Von Antje Weber, München

Sie ist oft krank, leidet fast immer unter enormen Geldnöten. "Und doch ist dieses Künstler-Bohèmeleben das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben gewesen", schreibt Franziska zu Reventlow 1893 an den Schriftsteller und Zeitschriftenherausgeber Michael Georg Conrad. "Es ist wenigstens frei, ganz frei und man sieht hinter den Koulissen ungleich viel wahrer, und an den Menschen lernt man in der Not viel Gutes kennen".

"Frei leben!", das war das Wichtigste für die Frauen der Boheme vor mehr als hundert Jahren. Welche Träume sie hatten und welchen Preis sie für deren Verwirklichung zahlten, arbeitet derzeit eine Ausstellung in der Münchner Monacensia heraus, die insbesondere die Schriftstellerinnen Reventlow, Emmy Hennings und Margarete Beutler in den Blick nimmt. Ein Begleitband, vor kurzem erschienen, greift die verschiedensten Aspekte nochmals auf, zum Beispiel mit einem ausführlichen Beitrag der Kuratorin Laura Mokrohs - und ergänzt sie um vertiefendes Zusatzmaterial sowie zum Teil erschütternde Künstlerinnenbiografien.

Nicht nur der Briefwechsel zwischen Reventlow und Conrad ist im Band "Frauen der Boheme" zu lesen. In einem Beitrag von Elena Zendler über die Dichterin und Scherenschnittkünstlerin Paula Rösler (1875-1941) zum Beispiel erfährt man auch, wie eng die Adjektive "weiblich, prekär, vergessen" bei anderen Frauen der damaligen Boheme zusammengehörten - und welch unrühmliche Rolle dabei der eine oder andere Mann spielte.

Das finanzielle Schicksal von Paula Rösler zum Beispiel war eng mit dem des Schriftstellers Waldemar Bonsels verknüpft, ihre Beziehung von Anfang bis Ende von "Ungleichgewicht und Abhängigkeit gekennzeichnet", wie Zendler herausarbeitet. Die Schwabinger Bohemienne, aus einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie stammend und für ihre Kunst und eigenhändig illustrierte Gedichtbände wie "Falter" und "Fahana" geschätzt, unterstützte den von ihr bewunderten Bonsels in dessen Anfängen großzügig. Das kam gut an: "Geben ist holder als nehmen", vermerkte Bonsels 1908 honigsüß in einem Notizbuch unter einem Foto von Paula Rösler. Er selbst nahm lieber, als dass er gab: Als Jahre später die nun am Chiemsee lebende Künstlerin in Not geriet, zahlte der inzwischen höchst erfolgreiche Erfinder der Biene Maja das Geld sehr zögerlich und nur teilweise zurück.

Künstlerinnen der Boheme zahlten für das freie Leben einen höheren Preis als die Männer

"Frauen hatten sich und ihre Bedürfnisse denen der Männer unterzuordnen", folgert Zendler. Künstlerinnen der Boheme hätten sich "oftmals wesentlich stärker durch ihren Lebensstil" gefährdet als ihre männlichen Kollegen, die sich "deutlich einfacher wieder in die bürgerliche Gesellschaft eingliedern" konnten. Für Frauen jedoch bedeuteten zum Beispiel "wechselnde Liebschaften ein wesentlich größeres Stigma und uneheliche Kinder zudem auch noch eine finanzielle Belastung".

Detailansicht öffnen Verheimlichte ihre unehelichen Kinder zunächst: die Schriftstellerin Regina Ullmann, hier 1916 mit den Töchtern Camilla (links) und Gerda. (Foto: privat / oh)

Für letzteres bietet das Leben der Schriftstellerin Regina Ullmann (1884-1961) auf drastische Weise Anschauungsmaterial; Kristina Kargl hat es in einem älteren Aufsatz aufgerollt, der immer noch sehr lesenswert ist. Die in der Schweiz geborene Autorin, nicht nur von Rilke sehr geschätzt für Werke wie "Feldpredigt", zog um die Jahrhundertwende nach München und wurde in diversen Schwabinger und Frauenrechtskreisen aktiv. Als sie 1906 von einem verheirateten TU-Professor schwanger wurde, war das für die junge Dichterin die "Tragödie schlechthin", wie Kargl ausführt, der Kindsvater jedoch überließ sie ihrem Schicksal. Wenig später lernte Ullmann den Psychoanalytiker Otto Gross kennen, der sich dem Thema erotische Rebellion verschrieb und "Neurosen durch sexuelle Immoralität" zu heilen versuchte. Regina Ullmann wurde von ihm, so Kargl, "in diversen Nachtsitzungen" therapiert - und bald erneut schwanger.

Darüber möchte man fast amüsiert den Kopf schütteln, wären auch hier dem Kindsvater die Folgen seiner "Therapie" nicht ziemlich egal gewesen, woraufhin Ullmann immerhin eine Unterhaltsklage anstrengte, ohne konkreten Erfolg. Sie hatte inzwischen zwei uneheliche Kinder zu versorgen, brachte sie bei Pflegeeltern in der Steiermark unter - und versuchte die Geburten in Schwabing zu verheimlichen. Nicht alle gingen mit ihrer Mutterschaft damals eben so frei und selbstbewusst um wie Reventlow, die den Vater ihres Sohnes zeitlebens nicht bekanntgab - ein Beitrag des Bandes legt jedoch nahe, dass es der Schriftsteller Jakob Leopold Windholz war.

Die Schriftstellerin Regina Ullmann jedenfalls zog am Ende eines Lebens voller Schwierigkeiten - sie musste als Jüdin später auch noch vor den Nationalsozialisten fliehen - in ihren Lebenserinnerungen das Fazit: "Ich bin den Umweg statt den Weg gegangen". Und das, obwohl sie glaubte, "dass ein schöpferischer Mensch der Welt, in der er wirkt, keinen wichtigeren Dienst erweisen kann, als eben den, den Weg und nicht den Umweg zu gehen."

Frauen der Boheme 1890-1920, hrsg. von Gabriele von Bassermann-Jordan, Waldemar Fromm, Wolfram Göbel und Kristina Kargl; Freunde der Monacensia e.V., Allitera Verlag, 284 Seiten, 24,90 Euro.