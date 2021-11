Von Gabriel Berg, München

Durchzechte Partynächte, Liebesbeziehungen und Gefühlschaos - die Münchner Künstlerin Mola macht alles andere als Feelgood-Pop. Isabella Streifeneder alias Mola kombiniert ihre einzigartige raue Stimme mit einer meist düsteren Sound-Ästhetik und singt auf eine ehrliche und unverblümte Art über Themen, die junge Menschen bewegen. Sie ist sicherlich eine der spannendsten Pop-Künstlerinnen, die München derzeit zu bieten hat. Am Freitag, 12. November, erscheint ihr Debütalbum, was sie mit einem Release-Konzert im Ampere feiert.

Das Album trägt den Titel "Schnee im Sommer". Eine gleichnamige Single, auf der die Hamburger Rapperin Haiyti vertreten ist, erschien im Frühjahr. Mola hat das Album bewusst so genannt, weil "Schnee im Sommer" metaphorisch auf mehreren Ebenen gut passt. So beschreibt der Album-Titel sowohl kalte zwischenmenschliche Beziehungen als auch den Bezug zu toxischen Substanzen. "Man findet in den Texten Kontrast und Widerspruch", sagt Mola. Genau dieser Widerspruch wird durch den Titel "Schnee im Sommer" herübergebracht. Nicht nur textlich, sondern auch musikalisch ist das Album durchaus kontrastreich. Es ist schwierig, den vielfältigen Sound auf den Punkt zu bringen. Auf den elf Titeln des Albums wird man durch eine spannende Gefühlswelt getragen. Während Mola zusammen mit dem Münchner Rapper Fatoni mit dem Titel "All" eine gefühlvolle Rock-Ballade liefert, findet man beispielsweise mit dem Lied "Vino Bianco" einen Sommerhit auf der Platte. Bei Letzterem wirkte die Augsburger Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys mit.

Der Sound ist im Vergleich zu den vorherigen Veröffentlichungen analoger geworden, Gitarren spielen eine größere Rolle. "Wir haben uns bei dem Album von zeitlosen Ikonen inspirieren lassen", sagt Mola. Als Inspirationsquellen zählt sie Rio Reiser, Udo Lindenberg, Nina Hagen oder auch Falco auf. Fester Bestandteil von Mola ist ihre Band, mit der sie schon seit Jahren auftritt. Bei dem Release-Konzert an diesem Donnerstag, 11. November, werden unter anderem Fatoni sowie Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys zu Gast sein, um gebührend mit Mola die Veröffentlichung von "Schnee im Sommer" zu feiern.

Mola, Release-Konzert, Do., 11. Nov., 20 Uhr, Ampere, Zellstr. 4